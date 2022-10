Grottaminarda, scrutatori e presidenti: aperte domande per integrare albo unico Pubblicati dal comune di Grottaminarda gli avvisi ed i modelli di domanda

Pubblicati dal comune di Grottaminarda gli avvisi ed i modelli di domanda per i cittadini che desiderino entrare a far parte dell'albo unico delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggi elettorali.

C'è tempo entro il 30 novembre 2022 per gli scrutatori mentre per gli aspiranti presidenti di seggio il termine scade il 31 ottobre 2022.

Ogni comune della Repubblica è tenuto ad istituire un unico albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentino apposita domanda che va aggiornato ogni anno nel mese di ottobre, da qui l'avviso pubblico a firma del sindaco, Marcantonio Spera, in cui invita gli elettori che abbiano interesse ad essere inseriti nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore a presentare domanda.

"Gli elettori già iscritti nell'albo scrutatori conservano la loro iscrizione a meno che non intendono produrre domanda per essere cancellati. I modelli di domanda possono essere scaricati dal sito istituzionale (Albo Pretorio e allegati al comunicato stampa) oppure ritirati presso l'Ufficio Elettorale comunale dove, in ogni caso, possono rivolgersi per ogni altra informazione."