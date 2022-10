Frana nel triangolo alta Irpinia, Ufita e Calore: situazione drammatica Appello urgente da Grottaminarda al presidente della provincia di Avellino

Frana in atto lungo la bretella di collegamento della strada provinciale 36 con la statale 303, arteria di primaria importanza per il collegamento dell’alta irpinia e della media valle del calore con i comuni della valle dell’ufita, sede di importanti attività industriali e commerciali, nonché di strategiche infrastrutture.

Gabriele Uva e Nicola Cataruozzolo, rispettivamente in qualità di delegato della federazione provinciale del partito democratico “Irpinia” allo sviluppo e alla coesione della valle ufita, e di segretario del circolo cittadino del partito democratico di Grottaminarda scrivono al presidente della provincia di Avellino.

La lettera urgente

"Premesso che da alcuni mesi è in atto un fenomeno franoso lungo la bretella di collegamento della Sp 36 con la strada statale 303. Sollecitati dalle numerose segnalazioni di cittadini di Grottaminarda e dei paesi limitrofi. Considerato che allo stato dell’arte, così come si evince dalle foto allegate, oltre la metà della carreggiata stradale, per un fronte di circa 30 metri, non è più percorribile a causa del considerevole cedimento con scivolamento a valle della sede stradale.

Situazione al momento drammatica

Considerato che tale situazione comporta un altissimo disagio per l’utenza e, in modo particolare, un altissimo rischio incidentale per la notevole riduzione del tratto che è percorribile in senso alternato (regolato dal buon senso e dalla prudenza degli automobilisti e non da idoneo sistema semaforico), considerato che con l’arrivo delle piogge autunnali tale fenomeno, poc’anzi descrittovi, potrà peggiorare e la strada potrebbe non essere più percorribile e, dunque, chiusa al traffico veicolare.

L'appello a fare presto prima che arrivi la stagione invernale

Tale evenienza è da scongiurare, in quanto creerebbe innumerevoli disagi sia per la carenza di validi percorsi alternativi sia per il notevole incremento dei tempi di percorrenza per raggiungere i comuni ufitani, chiedono, un intervento di somma urgenza teso a ripristinare la bretella di collegamento nella sua integrità.