Scuola e trasporti, più corse e orari più utili: il Comune ringrazia L'Air Grottaminarda: ecco le nuove corse tra Alta Irpinia e Valle Ufita

Non solo rimodulati alcuni orari ma implementate anche diverse corse AIR in favore degli studenti dell'Istituto Superiore "Grottaminarda".

Come da accordi intercorsi nel tavolo tecnico del 5 ottobre scorso, richiesto dall'Assessora ai Rapporti con le Istituzioni Scolastiche, Marilisa Grillo, in seguito alla nota da parte della scuola in cui ci manifestava il disagio di molti studenti causato dagli orari delle corse che non coincidevano con l’uscita alle 14.15 nei giorni di martedì e mercoledì, l'Azienda trasporti ha provveduto ad effettuare le seguenti implementazioni e modifiche:



Ecco le corse

- la corsa delle ore 14.10 in partenza dall'Autostazione di Grottaminarda in direzione di Pila ai Piani, Sturno, Pagliara, Frigento, Gesualdo è stata posticipata alle ore 14.15;



- è stata istituita una nuova corsa in partenza alle ore 14.20 dall'IISS Grottaminarda, località Fontanelle, che arriva all'Autostazione di Grottaminarda e prosegue alle ore 14.30 per le località di Melito Irpino, Ariano Irpino, Zungoli, Villanova del Battista;



- è stata istituita una nuova corsa in partenza alle ore 14.15 dalla Autostazione di Grottaminarda in direzione delle località di Tre Torri, Flumeri, San Sossio (bivio), San Nicola Baronia, Castel Baronia, Carife, Vallata, Bisaccia, Lacedonia, in coincidenza con una nuova corsa in partenza alle ore 14.55 da San Sossio Baronia (bivio) in direzione di Vallesaccarda e di Scampitella;



- inoltre tutte le corse in partenza ed in transito dall'IISS Grottaminarda in arrivo all’Autostazione di Grottaminarda sono in coincidenze per tutte le altre direttrici (Passo di Mirabella, Mirabella, Fontanarosa, Calore, ecc.).

Basta disagi per andare a scuola

«Avevamo già rassicurato gli studenti e le famiglie sulla disponibilità da parte dell'Air nel trovare soluzioni al problema e che quindi i disagi per i ragazzi sarebbero terminati – afferma l'Assessora Marilisa Grillo – così è stato. Grande sinergia tra Amministrazione Comunale, Dirigenza Scolastica e vertici AIR e grande ed immediato impegno da parte dell'Azienda per venire in contro alle nostre richieste.

Voglio quindi ringraziare a nome del Sindaco e dell'Amministrazione comunale la Responsabile dell'Unità Tecnica, Serenella Matarazzo, ed il Coordinatore di Esercizio Marco Santarcangelo».