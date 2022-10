Grottaminarda: convocato consiglio comunale, riflettori su linee programmatiche Seduta straordinaria del civico consesso per domani, martedì 25 ottobre alle ore 17.00

Il presidente del consiglio comunale di Grottaminarda, Virginia Pascucci, ha convocato una seduta straordinaria del Civico Consesso per domani, martedì 25 ottobre alle ore 17.00, precisando che sarà rispettata l’ora di tolleranza.

Nove i punti previsti dall’ordine del giorno

1. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.

2. Ratifica della deliberazione di giunta comunale n°50 del 26.08.2022 avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 adottata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 175 c.4 del D.Lgs n°267/2000 e al D.U.P. 2022/2024”.

3. Presentazione linee programmatiche dell'ente.

4. Approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e dell'art. 151 comma 8 del d.lgs. n. 267/2000.

5. Integrazione programma triennale opere pubbliche 2022/2024 e biennale acquisti approvato con deliberazione del commissario straordinario assunta con i poteri del consiglio comunale n°6 del 30-05-2022.

6. Variazione al bilancio di previsione finanziario ed al Dup 2022/2024. Determinazioni.

7. Approvazione regolamento per la tutela e valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali. Istituzione della de.co. (denominazione comunale).

8. Adesione carta europea dei diritti delle donne nello sport.

9. “Emergenza caro bollette”. Determinazioni.