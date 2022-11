L'Irpinia saluta il postino della Madonna: addio a fra Pasquale In lutto le comunità di Grottaminarda e Zungoli e la famiglia mercedaria

Si è spento dolcemente stamane nel convento dei padri mercedari di Carpignano a Grottaminarda, fra Pasquale Raffa.

Aveva compiuto 96 anni lo scorso 29 marzo 2022 dopo aver suoeranto anche i momenti più difficili e insidiosissimi della pandemia.

Conosciuto da tutti come il postino della Madonna

Chi non lo ricorda alla guida di quel piccolo moto ape azzurro a distribuire calendari in Irpinia da un paese all'altro, fino a raggiungere anche le zone più impervie.

Quando arrivava Fra Pasquale, era una gioia immensa per tutti

Porte aperte in ogni casa per il piccolo frate vestito di bianco. Una vera e propria missione che lo ha visto impegnato fino allo stremo delle sue forze prima di concedersi un meritato riposo all'interno del Santuario di Carpignano sotto la protezione della Madonna Nera.

Lo piange la comunità di Grottaminarda ma anche Zungoli, suo paese d'origine

E' qui che negli anni scorsi a Zungoli c'è stata la presentazione del libro: “Lu Patrone e Lu Garzone” che racconta la vita di Fra Pasquale. Claudio Fiori e Franco Todisco hanno voluto raccogliere i diari del frate in un unico volume dando risalto alla semplicità dell’uomo, originario di Zungoli, che ha dedicato se stesso alla Vergine e alla gente. Sono in molti a conoscere Fra Pasquale che con il suo motocarro percorre in lungo e in largo l’Irpinia per aiutare chi ha bisogno e per diffondere la fede da anni attraverso la distribuzione del calendario della Madonna Nera. Una tradizione che non si è mai interrorrotta e che verrà portata avanti oggi ancora di più in suo onore.

L'ultimo saluto

Allestita la camera ardente nel Santuario di Carpignano dove domani 17 novembre verranno celebrati i funerali alle 15.30. Annullato l'incontro dibattito in programma quest'oggi alle 18.30 con il vicario apostolico Massimiliano Palinuro.

Il manifesto

"Oggi mercoledì 16 novembre alle ore 07.00 ha ricevuto l'ultima chiamata. Evangelizzatore dei poveri, amante di Gesù crocifisso e della Madonna di Carpignano, camminatore instancabile, ha incarnato e testimoniato con la sua vita semplice e umile il carisma dell'ordine della Mercede."