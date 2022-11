Lutto cittadino per Fra Pasquale. Oggi l'ultimo saluto al Postino della Madonna Grottaminarda. Oggi nel Santuario di Carpignano i funerali

Il sindaco e l'amministrazione comunale raccogliendo quello che è il sentimento di tutti i cittadini di Grottaminarda, esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di fra Pasquale Raffa, figura storica del Santuario di Maria Santissima di Carpignano, e padre mercedario amatissimo dall'intera comunità.

Il sindaco: bandiere a mezz'asta

Il primo cittadino ha disposto per la giornata di oggi, giovedì 17 novembre, in cui si svolgeranno i funerali, il lutto cittadino, intendendo manifestare in modo tangibile e solenne il dolore ed il cordoglio di Grottaminarda per questa grave perdita che ha colpito tutta la cittadinanza.

I funerali nel Santuario di Carpignano

Sempre per la giornata di oggi, inoltre, le bandiere del municipio resteranno a mezz’asta ed alle ore 15,30, orario del funerale presso il Santuario di Carpignano, gli uffici comunali si fermeranno per osservare un minuto di raccoglimento.

Eventi annullati

Tutte le iniziative in programma, compreso l'evento organizzato dal Rotary Club Avellino Est Centenario con il patrocinio del comune di Grottaminarda e della società italiana di neonatologia in occasione della giornata mondiale della prematurità" sono state annullate vista la tristissima circostanza.