Maltempo, primi fiocchi di neve della stagione a Montevergine Prima nevicata della stagione in Irpinia sulle vette del Partenio

Montevergine, ecco la prima nevicata di stagione. A “catturare le immagini” è l'osservatorio di Montevergine , con delle immagini video definite dagli stessi esperti, dalla qualità non eccelsa “ma guardando attentamente si notano tracce della prima nevicata della stagione sulle vette del Partenio”. Il video è pubblicato dalla pagina social Facebook dell'osservatorio. Un primo segnale del calo termico e cambio di scenario stagionale.

Intanto la scorsa domenica gli esperti dell'osservatorio hanno annunciato l’installazione di un nuovo sensore meteorologico presso l’Osservatorio di Montevergine.

Si tratta di un nivometro ad ultrasuoni, ossia di uno strumento preposto alla misura dell’altezza della neve. Questo nuovo sensore non è ubicato sulla terrazza dell’Osservatorio, bensì in un cortile posto sul retro della torretta meteorologica. Proprio in questo cortile, i monaci benedettini hanno effettuato, dal 1884 al 2008, misure nivometriche manuali dell’altezza della neve al suolo e della neve fresca attraverso un’asta graduata.

Dopo 14 anni, grazie ad un progetto avviato dalla nostra associazione e dall’Ente Parco Regionale del Partenio, le misure di altezza della neve torneranno ad arricchire il già ampio spettro di parametri meteorologici rilevati presso il nostro Osservatorio. Il sensore che abbiamo installato, prodotto dalla Sommer Messtechnik e distribuito in Italia dalla MTX srl, si trova da un’altezza di 2.7 m dal suolo ed è in grado di rilevare l’altezza della neve con una risoluzione di 1 mm e con un’accuratezza di ± 1 cm.

"Desideriamo nuovamente esprimere un sentito ringraziamento all’Ente Parco del Partenio per aver supportato le attività dell’Osservatorio di Montevergine, attraverso un progetto finanziato dalla Regione Campania. Nell’ambito di questo progetto, saranno installati anche altri sensori presso l’Osservatorio di Montevergine e presso l’Oasi WWF "Montagna di Sopra" di Pannarano, di cui speriamo di darvi conto nelle prossime settimane o nei prossimi mesi".