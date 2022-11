Nevica in Irpinia: fiocchi bianchi a Montevergine e temperature artiche Le foto dalle vette del Partenio, l'allerta continua

A Montevergine nevica e si stende il primo velo bianco, dopo i primissimi fiocchi degli scorsi giorni. Oggi temperatura a 0.7°C e l’inverno è arrivato con tutta la sua forza .Mentre a Montervergine c’è una prima coltre bianca, in Campania ed in provincia di Avellino permane fino a questa sera l’allerta meteo. Sono previsti anche venti forti nord-orientali, con locali raffiche. "Anche la vegetazione ti tinge di bianco. Sui crinali, le raffiche di vento superano i 50 nodi e sono destinate a diventare ancor più intense." Scrivono dall'Osservatorio di Montevergine sulla pagina facebook, con aggiornamenti in tempo reale.

I temporali, anche di forte intensità, daranno luogo a un rischio idrogeologico, anche diffuso, con possibili frane, instabilità di versante, colate rapide di fango, caduta massi, allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, scorrimento superficiale delle acque piovane nelle strade e coinvolgimento delle aree urbane depresse.