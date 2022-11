Grottaminarda: saranno i bambini a vestire gli alberi di natale in piazza Ancora un fine settimana all'insegna della creatività e dello stare insieme a palazzo Portoghesi

Sono stati i bambini di 7, 8 e 9 anni, “Cooky Elf” e “Cake Elf i protagonisti dell'ultimo week end a Grottaminarda, divisi in 4 gruppi, nelle due diverse fasce orarie. Anche in questo caso i bambini si sono dimostrati vivaci, ricchi di osservazioni e con una buona manualità alla prese con cartoncino, colori, forbici e colla. Hanno, infatti, realizzato due tipologie diverse di decoro natalizio: “Jackfrost naso in su”, una sorta di pallina luminosa ispirata ad un pupazzo di neve e “Zenzy house”, una casetta colorata che ripropone quelle di Pan di Zenzero.

Accanto ai laboratori “dedicati”, il laboratorio “condiviso” che li sta motivando ulteriormente

Infatti oltre ai lavoretti realizzati da portare a casa i bambini stanno contribuendo a realizzare altre decorazioni che saranno utilizzate per allestire gli alberi di Natale in piazza e dunque la città si vestirà dei colori del Junior Camp. I lavoretti andranno a contribuire a rendere più festosa l'atmosfera e tutta la cittadinanza potrà ammirarli.

Junior Camp Winter Edition, promosso dal Comune di Grottaminarda e realizzato dagli operatori dell'associazione "Arteologica, arte ed archeologia", torna nel prossimo fine settimana:

Sabato 3 dicembre con i laboratori dedicati ai “Cake Elf” e “Choco Elf” (bambini di 10 ed 11 anni), primo gruppo (10 anni) dalle ore 16,00 alle ore 17,30, secondo gruppo (11 anni) dalle ore 18,00 alle ore 19,30 e domenica 4 dicembre ancora con i “Choco Elf” (bambini di 12 e 13 anni) dalle ore 17,00 alle ore 18,30 per i quali è prevista un'attività molto particolare vista la loro età: un laboratorio di scenografia.