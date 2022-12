Forino piange Paolo Fruncillo: "Abbiamo il cuore a pezzi, è lutto cittadino" La morte e il dolore condiviso in paese. Il sindaco proclama il lutto cittadino

Forino a lutto per la morte di Paolo Fruncillo. Domani il sindaco, Antonio Oliviero ( nella foto, ndr), ha proclamato il lutto cittadino. "Interpretando il profondo dolore dell’intera comunità di Forino per la prematura scomparsa del giovane Paolo Fruncillo che ha suscitato immenso dolore e commozione. Per questo come sindaco e con la amministrazione tutta abbiamo ritenuto opportuno e doveroso, facendosi portavoce del diffuso sentimento di angoscia dell’intera comunità forinese, proclamare il lutto cittadino in segno di rispetto e di partecipazione al dolore della famiglia, colpita profondamente nei sentimenti più forti - spiega Oliviero -. La celebrazione delle esequie funebri si svolgeranno domani, domenica 11 dicembre 2022 presso la Chiesa di Santo Stefano in Forino. Sentite le Istituzioni Locali e le Associazioni che, concordemente, hanno deciso di sospendere e rinviare le manifestazioni previste nell’ambito del cartellone natalizio forinese per la giornata di oggi e di domani; rilevato che la proclamazione del lutto cittadino è il modo in cui l’Amministrazione Comunale intende manifestare solennemente e tangibilmente il proprio dolore, quello dell’intera comunità, delle Istituzioni Civili e Religiose, delle Associazioni e dei Comitati locali è stato proclamato il lutto cittadino per il giorno 11 dicembre".