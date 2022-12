Meteo, aria caldissima a Montevergine: 12,5 gradi registrati sul Partenio Temperature da record in Irpinia

Aria caldissima per il periodo sulle vette del Partenio, dove il termometro si è portato a 12.5°C.

L’umidità relativa è scesa al 30%, segno che sono azione forti moti subsidenti, tipici delle strutture anticicloniche, che rendono l’aria molto mite e secca. Lo spiegano gli esperti dell'osservatorio di Montevergine. In questi ultimi giorni il termometro continua a segnare temperature in risalita. Caldo anomalo per un Natale e vacanze che hanno il sapore della primavera.