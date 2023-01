Prima neve del 2023 in Campania: fiocchi bianchi sul Cervati, Laceno e Partenio Incanto e candore sulle vette della Campania

Prima neve del 2023 in Campania. Complice l’abbassamento delle temperature delle ultime ore, con annessa allerta gialla della protezione civile, la dama bianca ha fatto la sua comparsa sulle vette dei monti campani. A partire dal Monte Cervati, il tetto della nostra regione, dove in vetta a 1899 metri continuano a cadere candidi fiocchi bianchi (nel video la prima neve sul Monte Cervati, ndr). Il paesaggio e mozzafiato e le temperature sono sotto lo zero. Si prevedono nuove precipitazioni nevose e sono già oltre 30 i centimetri caduto al suolo. Da Sanza, Piaggine e altri comuni del territorio sono stati tanti i cittadini che, ben attrezzati, hanno raggiunto la vetta della Campania. Anche in Irpinia, neve e candore. Fiocchi bianchi e magia sull’altopiano del Laceno, le vette del Partenio e alcune zone dell’alto Sannio. Sul Laceno i primi fiocchi sono caduti in mattinata a partire dai 1000 metri di altezza, regalando cosi foto suggestive come ad esempio quella che ritrae il Lago ricoperto da un leggero strato di neve.

Altrettanto d’impatto il frame catturato dalle telecamere dell’Osservatorio di Montevergine che raccontano della prima spolverata di neve, arrivta nella notte, sui tetti del Santurario. Neve, che sul Partenio nel corso della mattinata, si è posata anche a quote più basse, intorno ai 900 metri. Atmosfera da inverno pieno dopo lunghe settimane all’insegna delle temperature anomale, sopra la media stagionale di alcuni gradi. Ristoratori, e operatori turistici salutano con gioia il debutto nel nuovo anno della Dama bianca in Campania.