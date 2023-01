Morte Bembo, D'Alessio: la famiglia chiede silenzio e preghiere, addio Robertino Il sindaco di Mercogliano prepara il centro sociale per consentire agli amici di stare insieme

"Sono ore davvero difficili e piene di dolore.Tutti in questo momento vogliamo abbracciare la famiglia di Roberto, ma il dolore esige rispetto. È troppo delicato questo momento e la famiglia di Roberto Bembo ha bisogno di stringersi in intimo silenzio. ". Così il sindaco di Mercogliano, Vittorio D'Alessio chiede silenzio e preghiere per la famiglia del giovanissimo, morto dopo dieci giorni al Moscati. Roberto era stato vittima di una brutale aggressione la mattina di Capodanno. Preso a coltellate era arrivato al Moscati in condizioni disperate.

"Chiedo agli amici di Roberto e a tutte le numerose persone che, in questi giorni, non hanno fatto mai mancare il loro sostegno di lasciare l' ospedale in segno di rispetto per questa famiglia distrutta dal dolore e per tutti gli altri ricoverati dell'ospedale.

Ho pensato di mettere a disposizione il centro sociale P.Campanello a Torrette per permettere a tutti gli amici di Roberto di riunirsi e restare insieme. Lui sarebbe contento di sapervi insieme oggi pomeriggio, stasera e anche stanotte se lo vorrete, come avete fatto fino ad ora. Sono certo che troverete conforto al dolore nella condivisione e nello stare uniti in un unico abbraccio perchè quello che conta è l' Amore che vi unisce e vi unirà per sempre a Robertino.".