Candelora, tornano Luxuria e migliaia di fedeli: "Si sale con funicolare e bus" Doppio cartellone a Mercogliano e Ospedaletto. D'Alessio: ci stringeremo la mano a Montevergine

Candelora 2023, attesi migliaia di fedeli a Montevergine per il grande evento tra sacro e profano, che torna in presenza dopo i lunghi anni di pandemia. Funicolare attiva, corse speciali dei bus dell’Air per la scalata. del monte sacro. Grande attesa per il ritorno in Irpinia di Vladimir Luxuria , per quello che negli anni è stato ribattezzato il Femminiello Pride.

Oggi si terrà il comitato in prefettura per la sicurezza e la logistica. “La scalata del Partenio sarà consentita ai pullman e ci saranno corse speciali della funicolare, per consentire ai pellegrini di lasciare l’auto a Mercogliano nei comuni alle falde del Partenio per approdare in tutta comodità in vetta, al Santuario di Mamma Schiavona - spiega il sindaco D’Alessio -“.

Ma ad introdurre la Candelora ci saranno anche eventi nelle scuole e incontri per parlare dei diritti della comunità Lgbtq. “Quella di Montevergine della Candelora, è la festa dell’incontro, della pace, dell’amore per il prossimo e di ogni diritto. - Ha detto l’Abate di Montevergine, don Riccardo Guariglia -. Sono i giorni in cui stiamo celebrando la Shoah e ricordiamo gli orrori dell’Olocausto. I nazisti sterminavano non solo gli ebrei ma anche quanti chiedevano diritti, diversi da quelli previsti dalla violenta ideologia nazista. E’ tempo di riflettere sull’importanza del concetto di incontro e tolleranza”.

Ma intanto è polemica per la doppia organizzazione di eventi delle due amministrazioni di Ospedaletto d’Alpinolo e Mercogliano e il sindaco D’Alessio spiega: si tratta di un programma diverso tra due gruppi di associazioni. Una semplice incomprensione, che non mette in difficoltà la grande festa. Aspetto a Montevergine il sindaco di Ospedaletto, amico e cordiale frequentatore del nostro paese, per stringerci la mano”.

L’abate invita all’incontro di una festa che celebra la tolleranza e riunione nella fede: “Sarà in Abbazia ad aspettare i due sindaci, che si ritroveranno sotto il mantello amorevole di Mamma Schiavona, come altre migliaia di fedeli”.

Intanto il Comune di Mercogliano mette in campo tutta una serie di eventi nelle scuole e cineforum. Doppio party il primo e due febbraio tra Mercogliano ed Avellino la sera con ospite d’eccezione Vladimir Luxuria.