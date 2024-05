Avellino, Pazienza: "Playoff? Martedì ci sarà la gara più importante" Il commento del tecnico biancoverde dopo l'ultimo test verso i playoff

"Da una parte abbiamo recuperato energie, ma dall'altra c'è questa lunga attesa senza gare ufficiali e non è stato semplice gestirla, ma la squadra è pronta all'ingresso nei playoff". Ecco il commento di Michele Pazienza al termine dell'ultimo test nella preparazione agli spareggi promozione (Avellino-Trastevere 4-0): "Ho avuto delle indicazioni, ora c'è da resettare ulteriormente perché da giovedì ci tocca tornare a essere quella squadra che ha chiuso al secondo posto e con decisione la stagione regolare. - ha spiegato il tecnico dell'Avellino - Poco brillanti nel concretizzare? Quando dico che dobbiamo tornare a essere quelli del campionato mi lego proprio a questo aspetto. Siamo stati il miglior attacco del girone e dovremo riproporre subito la stessa cattiveria".

"Ho schierato i calciatori che possono darci una mano subito"

I moduli? Anche oggi abbiamo riproposti quelli già visti in questa fase, ma lascio i numeri e penso alle gare ufficiali. C'è stato buon ritmo, ma occorre cattiveria, decisiva nei playoff. Varela? Oggi non c'era perché la gara ufficiale è ormai vicina e ho schierato i calciatori che possono darci una mano martedì e Ignacio non è pronto per la prima gara playoff. L'impatto negli spareggi? Martedì è la gara più importante".