Nuova perdita a Melito Irpino: non c'è pace, la condotta idrica torna a cedere Sopralluogo del sindaco di Grottaminarda Marcantonio Spera, torna l'autobotte in paese

Non c'è pace a Melito Irpino. La condotta idrica si è spezzata nuovamente. Lo testimonia una perdita piuttosto evidente. Al momento non è stata presa ancora nessuna decisione da parte dei tecnici dell'alto calore ma è evidente che nelle prossime ore l'acqua tornerà a mancare nelle case tra l'esasperazione comprensibile della gente.

Sopralluogo sul posto stamane da parte del sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera insieme al comandante della Polizia Municipale, Alfonso Di Muro e all'assessore Edoardo De Luca, per confrontarsi con i tecnici dell'alto calore e capire l'entità del nuovo guasto.

Per lunedì il primo cittadino ha chiesto un incontro con i sindaci di Ariano Irpino, Enrico Franza, di Bonito, Giuseppe De Pasquale e con i primi cittadini dell'unione dei comuni per mettere in campo azioni utili a risolvere quella che oramai è divenuta un'emergenza insostenibile.

Resta dunque attivo il Coc a palazzo di città per monitorare la situazione e dare sostegno a chi ne dovesse avere bisogno.

Già predisposto il ritorno dell'autobotte con acqua per uso domestico (non potabile) nel piazzale San Pio, resterà a disposizione dei cittadini fino alle 19,30.

Reperite anche nuove casse di acqua minerale a disposizione delle persone effettivamente bisognose. Per gli anziani, i disabili ed in generale per le persone con fragilità o non autosufficienti, predisposto il servizio di consegna a domicilio attraverso la Pubblica Assistenza Grottaminarda, basta chiamare il numero 0825.445200.

La pec dell'alto calore a firma del direttore tecnico Francesco Monaco e dell'amministratore unico Michelangelo Ciarcia inviata ai comuni di Ariano Irpino, Grottaminarda, Melito Irpino, Montecalvo Irpino, Villanova del Battista, Mirabella Eclano, Savignano Irpino e Greci.

"Un movimento franoso in agro di Melito e in atto da giorni, ha causato l'uteriore rottura della condotta idrica del diametro 450. L'erogazione idrica al servizo di codesti comuni pertanto, è stata sospesa. I lavori di riparazione sono in corso. Si prevede il ripristino della fornitura idrica in tardo pomeriggio."