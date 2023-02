Candelora, più corse della funicolare e navette gratis: in arrivo 2mila persone La juta dei femminielli torna in presenza senza restrizioni; arriva Luxuria

Navette gratis da piazza Mercato ad Ospedaletto d'Alpinolo, potenziato il servizio di collegamento da viale San Modestino a Mercogliano con la funicolare, per la Candelora di Montevergine. Domani in occasione della festa il servizio Pubblico della Funicolare di Montevergine, come comunicato da Air Campania, effettuerà il seguente orario: 8,00 – 8,30 – 9,00 – 9,30 – 10,00 – 10,30 – 11,00 – 11,30 – 12,00 – 12,30 – 13,00 – 13,30 – 14,00 – 14,30 – 15,00 – 15,30 ultima Corsa. Il comune di Ospedaletto ha attivato navette gratis da piazza Mercato, per consentire la scalata del monte sacro ai fedeli.

Sono oltre duemila le persone attese domani mattina a Montevergine per il ritorno, dopo due anni di assenza forzata, delle paranze e della tradizionale invocazione a Mamma Schiavona nel giorno della Candelora. Le uniche auto che avranno accesso ai tornanti che conducono al santuario saranno quelle di servizio, quelle adibite al trasporto di persone con disabilità oltre ai mezzi di soccorso. Attesissimo il ritorno di Vladimir Luxuria madrina d'eccezione dell'evento, che negli anni è stato ribattezzato il femminiello pride. Alle ore 11 l'attesa celebrazione religiosa, presieduta dall'Abate di Montevergine, don Riccardo Guariglia.