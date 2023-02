Freddo siberiano in arrivo: torna la neve e a Montevergine termometro a -7° Continua a calare la temperatura: le previsioni

"Venti forti nord-orientali e nevischio caratterizzano l’inizio di giornata all’Osservatorio. La temperatura attuale, che coincide con la minima di giornata, è di -7.3°C.". Questo l'avviso dell'Osservatorio del Partenio che annuncia una nuova giornata all'insegna del freddo sferzante.

L'allerta meteo

In Campania, dove permane fino a questa mattina un avviso di allerta della Protezione civile, le temperature sono in calo, le forti raffiche di vento hanno procurato disagi per alcuni collegamenti marittimi nel golfo di Napoli e, a Capua, nel Casertano, la caduta di una porzione del muro del campo sportivo di via Pomerio. Nel Salernitano, al momento, sono invece circa 25 gli interventi dei vigili del fuoco per la caduta di alberi (a Roccapiemonte e a Salerno), pali della linea telefonica e dell’illuminazione pubblica.

Il maltempo, i danni

E' arrivato il maltempo che sta provocando danni anche in costiera amalfitana (a Maiori una pensilina della fermata autobus è stata sradicata dalla furia del vento). In Irpinia, l’Osservatorio meteorologico di Montevergine è sferzato, dal tardo pomeriggio di sabato da venti gelidi da Nord-Nord Est. «All’alba di ieri — si legge in un post social — il termometro è sceso sino a -6.4 C. Le raffiche di vento più intense hanno raggiunto picchi di 60 nodi». Oggi un grado ancora più giù le temperature a conferma della ondata di freddo siberiano che ha travolto anche la Campania.

Previsioni per oggi dell'Osservatorio, Lunedì 06 Febbraio 2023:

si prevedono condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, con possibili isolate e sporadiche precipitazioni, a prevalente carattere nevoso

TEMPERATURE: in ulteriore lieve calo. Sono attese temperature minime fino a -4/-5°C nella Baronia e nel Formicoso e fino a -10/-11°C sulle vette del Partenio e dei Picentini. I valori massimi saranno al di sotto dello zero per l’intero arco della giornata nelle località poste al di sopra dei 700 m. VENTI: nord-orientali, moderati o tesi, con raffiche di burrasca o burrasca forte nelle aree appenniniche.

Previsioni per dopodomani, Martedì 07 Febbraio 2023:

è attesa un’alternanza tra nubi e schiarite, con possibili isolate precipitazioni, di natura nevosa, più probabili in Alta Irpinia. Sui settori confinanti con il napoletano ed il salernitano, prevarranno ampie schiarite. TEMPERATURE: in leggero aumento nei valori massimi. VENTI: nord-orientali, deboli o moderati, con rinforzi nelle aree appenniniche.