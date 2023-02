Calma apparente a Melito Irpino, frana in atto: nuova rottura della condotta Ci risiamo. Sospesa l'erogazione idrica in otto comuni

L'alto calore servizi ha informato, tramite Pec, il comune di Grottaminarda che il movimento franoso a Melito Irpino in atto da giorni, ha causato un'ulteriore rottura della condotta idrica del diametro da 450.

Ne ha dato notizia l'ufficio Urp dal municipio di Ariano Irpino e l'ufficio stampa del comune di Grottaminarda.

Inoltre in concomitanza, si è verificata una rottura anche in agro di Grottaminarda. Al fine di consentire le necessarie riparazioni, l'erogazione idrica al servizio di 8 Comuni sarà sospesa o potrà subire delle disfunzioni nel primo pomeriggio. I lavori sono in corso ed il ripristino della fornitura è previsto in tarda serata.

Questi i comuni interessati:

Ariano Irpino compreso ospedale e carcere, Grottaminarda, Melito Irpino, Montecalvo Irpino, Villanova del Battista, Mirabella Eclano, Savignani Irpino e Greci.