Nuovo intervento alla condotta idrica a Melito Irpino: mancherà ancora l'acqua Ecco i comuni interessati dalla sospensione

L'alto calore servizi ha informato, tramite Pec, il comune di Grottaminarda che il movimento franoso in atto a Melito Irpino da giorni, ha causato un'ulteriore rottura della condotta idrica del diametro di 450 mm nel tratto interessato. E' accaduto ieri mattina ma solo oggi sono potuti iniziare i lavori di scavo. Per la prima volta notiamo sul posto un tubo di circa quattro metri pronto per essere interrato. E' proprio il caso di dire: si va a metri....

Al fine di consentire la riparazione della condotta, l'erogazione idrica al servizio di 8 Comuni sarà sospesa.

I lavori sono in corso, pertanto, potrebbero verificarsi disfunzioni all'erogazione idrica nel primo pomeriggio. Il ripristino della fornitura è previsto in tarda serata.

Questi i Comuni interessati:

Ariano Irpino, Ariano Irpino compreso ospedale e casa circondariale), Grottaminarda, Melito Irpino, Montecalvo Irpino, Villanova Del Battista, Mirabella Eclano, Savignano Irpino, Greci.