Solofra, la piazza si colora grazie alla Fondazione De Maio La performance dell'artista Carla Viparelli, a conclusione della mostra Zona Franca

Domenica 26 febbraio, piazza Umberto I a Solofra si colorera` grazie alla Fondazione De Chiara De Maio. In occasione della chiusura della mostra Zona Franca, l’artista Carla Viparelli realizzera` una performance, accompagnata dalle danzatrici della Asd ArteDanza Project, diretta dalla Maestra Tiziana Petrone.

L’azione performativa avra` inizio alle ore 8 con la fase di preparazione: una tela lunga diverse decine di metri sara` srotolata sulla porzione di strada dedicata al passeggio domenicale. Nel corso della mattinata, sulla tela avra` luogo la performance, che andra` avanti fino alle ore 13 e che integrera` pittura, musica e danza contemporanea. L’evento e` pensato per coinvolgere il pubblico: spettatori e spettatrici potranno interagire con la tela, l’artista e le danzatrici, diventando a loro volta soggetti della performance.

Questa iniziativa si inserisce coerentemente nel programma di Colori, rassegna di arte contemporanea promossa dalla Fondazione e curata da Valerio Falcone. Un evento di questo tipo risponde a due volonta`. Innanzitutto, creare uno spazio di restituzione per la mostra Zona Franca. L’esposizione inaugurata il 3 dicembre 2022, infatti, e` stata vivacemente partecipata dalla cittadinanza, in particolare da bambini e bambine e ragazzi e ragazze: diversi progetti didattici sono stati realizzati tra le opere di Viparelli. Con la prossima performance la Fondazione garantisce, quindi, il contatto tra la popolazione e il mondo dell’arte contemporanea.

In secondo luogo, il coinvolgimento di ArteDanza Project realizza quella sinergia tra enti culturali locali che e` uno degli obiettivi fondamentali della Fondazione De Chiara De Maio.