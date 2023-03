Raffaele malato di Sla a 41 anni, l'Irpinia si mobilita per aiutarlo Il giovane padre e marito ha bisogno di cure in America

Una raccolta fondi GoFundMe, a Mercogliano per aiutare Raffaele Baldares, giovane padre e marito affetto da Sclerosi Laterale Amiotrofica. Raffaele ha bisogno di cure importanti, che potrebbero essergli garantite in America. Ma serve una importante raccolta di fondi. "mi chiamo Daniela, ho aperto questa raccolta per mio marito Raffaele. Lui ha solo 41 anni è gli è stata diagnosticata la sclerosi laterale amiotrofica, ovvero SLA. Abbiamo due figli e il più piccolo soffre di autismo. Siamo in contatto con l’America dove, a quanto pare, c'è un supporto in grado di prolungare e migliorare la vita di mio marito. Le cure hanno un costo molto elevato e, per questo, chiedo aiuto per portarlo quanto prima in Texas. Io e i bambini abbiamo bisogno di lui. Grazie a di cuore a tutti coloro vorranno aiutarci". Così la moglie di Raffaele lancia in un post la richiesta di raccolta di fondi.