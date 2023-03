Risveglio imbiancato a Montevergine, fiocchi bianchi e termometro sotto zero Nella notte temperature artiche

Temperature al di sotto dello zero stamani sui monti del Partenio. Il termometro, in vetta, è sceso sino a -4.5°C. All’Osservatorio, invece, abbiamo registrato una temperatura minima di -2.2°C.

Le condizioni atmosferiche sono in miglioramento.

Sono cessati in serata i fenomeni di instabilità che hanno interessato il Partenio nel tardo pomeriggio di ieri. Le precipitazioni sono state accompagnate da un’intensa attività elettrica, che ha provocato, all’Osservatorio, un temporaneo black-out.

"All’Osservatorio, il nostro nivometro riporta 2 cm esatti di neve fresca - spiegano gli esperti -. Non siamo in grado di fornire, per il momento, una misura precisa della quantità totale di precipitazione caduta. I fenomeni, infatti, sono stati accompagnati da grandine e da graupel, idrometeore solide che il sistema di riscaldamento del pluviometro fa fatica a “tradurre” in equivalente in acqua liquida in tempi rapidi. In vetta, la temperatura è scesa sino a -1.9°C. nel pomeriggio".