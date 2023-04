Pasquetta con freddo e neve in Irpinia: ecco il bollettino dell'Osservatorio In tarda serata le previsioni degli esperti di Montevergine

Pasquetta con meteo instabile e vento freddo soprattutto in montagna in Irpinia. Ad annunciare le previsioni aggiornate sono gli esperti dell'Osservatorio di Montevergine, che hanno pubblicato sulla pagina facebook il bollettino meteo aggiornato. Da giorni in Irpinia il meteo è all'insegna delle temperature rigide, pioggia e neve in alta quota.

"La giornata odierna è trascorsa nel segno di condizioni atmosferiche variabili. - si legge sulla pagina facebook dell'Osservatorio -. Domani, sono previsti locali fenomeni di instabilità, in un contesto ventilato e relativamente freddo, specie in montagna.

Ad iniziali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, seguirà una graduale intensificazione della copertura nuvolosa. Nelle ore centrali del giorno e nella prima parte del pomeriggio, saranno possibili locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio, nevose in montagna a partire dai 1100-1200 metri. Dal tardo pomeriggio, le condizioni atmosferiche tenderanno a migliorare. TEMPERATURE: stazionarie o in lieve calo nei valori massimi. VENTI: settentrionali, in genere moderati, con locali rinforzi di burrasca a ridosso delle aree appenniniche.

Previsioni per dopodomani, Martedì 11 Aprile 2023: in mattinata e in serata, si prevedono condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Nella restante parte della giornata, è previsto il passaggio di innocue nubi medio-alte. TEMPERATURE: minime in lieve calo, massime in aumento, anche deciso in montagna. VENTI: in prevalenza occidentali, da deboli a moderati.". Concludono dall'Osservatorio.