I bimbi e la strada: polizia municipale in cattedra a Melito Irpino La prevenzione che parte dalle scuole in Irpinia

Bambini a lezione di educazione stradale nelle scuole. L'interessante iniziativa, come sempre di grande attualità ha visto coinvolto il plesso di Melito Irpino, appartenente all'istituto comprensivo San Tommaso di Grottaminarda guidato in maniera attenta e scrupolosa dalla dirigente scolastica Maria Antonietta Rizzo.

In cattedra il luogotenente Luigi Pietrolà insieme all'agente Franca Capasso, entrambi in servizio nel comune melitese, che figura tra i più ordinati in Irpinia, soprattutto sotto l'aspetto del decoro urbano e della sicurezza.

Gli alunni hanno risposto ad una serie di test dopo aver preso parte con attenzione, impegno, interesse e curiosità alle lezioni incentrate sulle norme basilari relative alla sicurezza stradale. Iniziativa basata sulla prevenzione che risulta essere fondamentale proprio nelle scuole, dove vengono formati i ragazzi. Il sindaco Michele Spinazzola si è complimentato con l'istituto scolastico e il personale della polizia municipale in forza la comune per la lodevole iniziativa.