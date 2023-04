Greci, Anna Imbimbo:"Ho messo a disposizione tutta me stessa per il bene comune" All'alba della presentazione delle nuove liste elettorali ritengo doveroso dare una spiegazione

Anna Imbimbo, consigliere di maggioranza uscente del Comune di Greci

Inizio con una citazione: “Vi sono momenti nella vita in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo. Un dovere civile, una sfida morale, un imperativo categorico al quale non ci si può sottrarre”. Questi cinque anni volgono al termine e cosa accade ora?

All'alba della presentazione delle nuove liste elettorali ritengo doveroso dare una spiegazione e fare chiarezza, in primis per rispetto nei confronti di chi mi ha sostenuta e poi viste anche le numerose dicerie del caso sul perché ho scelto di non ricandidarmi alla carica di consigliere comunale del Comune di Greci.

Non ne ho fatto mai mistero quando non ho condiviso il modo di amministrare, determinate scelte fatte e le mancanze avute nei confronti di un paese che, con entusiasmo, nei cinque anni precedenti ci ha concesso il privilegio di amministrarlo riponendo in noi tutti una grande fiducia.

Mi sono anche presa del tempo per valutare e per darmi l'occasione di vedere se effettivamente poteva esserci un cambio di rotta, maggiore concretezza o almeno un obiettivo condiviso da raggiungere per il bene di tutta la comunità, ma, ahimè, non ho visto nulla di tutto ciò. Tutto questo mi rammarica molto perché tengo al mio paese, ho scelto di restare a Greci e per questa scelta ho sempre ritenuto giusto battermi affinché vi fossero più opportunità per tutti, ma ad oggi non posso far finta di nulla e chiudere gli occhi.

E' una questione di coscienza, buon senso, responsabilità e rispetto!!! In questi anni, nonostante la non condivisione che troppo spesso si è trasformata in disapprovazione, non ho mai scelto di abbandonare la “nave” anche se, egoisticamente parlando, sarebbe stato più facile e più salutare per me farlo, ma ho scelto di rimanere comunque fedele ai miei elettori e di “lottare” dall'interno per il bene comune, cosa che, seppure a tratti logorante, spesso mi è riuscita e di questo me ne sono riconoscenti in tanti e ciò, per ora, mi basta. Anche perché, parliamoci chiaramente, questo è uno dei prezzi della Democrazia.

Con profonda passione, impegno e dedizione ho messo a disposizione della comunità tutta me stessa sperando sempre di poter fare la scelta più giusta per tutti, ma, ahimè, non avendo potere decisionale, non mi è stato concesso di fare di più.

Verranno date altre versioni? Già fatto! Si dirà altro sul mio conto? Già fatto anche questo! Non mi interessa, questa è la mia unica ed innegabile verità e non basterà la chiacchiera del risentimento a sporcare una faccia pulita!

Colgo l'occasione per fare il mio in bocca al lupo a coloro che scenderanno in campo, io, dal canto mio, continuerò e non smetterò mai di supportare, partecipare e lottare per il bene di Greci e di tutta la comunità come ho sempre fatto sin da bambina. Foto Home comune di Greci.