Gatto lanciato nel vuoto, domenica si scende in piazza: "Quel video è l'orrore" Domenica a Montefusco c'è la manifestazione degli animalisti a Montefusco

"Il movimento "Insieme per Avellino e l'Irpinia" condanna senza mezzi termini quanto accaduto a Montefusco, con un ragazzo che avrebbe fatto volare un gatto uccidendolo e postando il video sui social.

Pur giustificandosi dietro un videomontaggio, "esempi" di questo genere vanno assolutamente censurati. Non è il primo caso di violenza sugli animali e non sarà l'ultimo se il percorso pedagogico non sarà tenuto quotidianamente da tutte le parti in causa, dai genitori in primis, alle scuole, per passare alle istituzioni".

Anche il comune di Montefusco nelle scorse ore ha pubblicato un comunicato stampa sul caso:

"E' stato diffuso sui social un video che riprende un giovane che maltratta un gattino, lanciandolo nel vuoto in un dirupo. Il gesto crudele è stato attribuito, erroneamente, ad un giovane del nostro paese.

Mi preme, a nome mio, dell'amministrazione comunale e della cittadinanza tutta, prendere le distanze da un simile, deplorevole comportamento che è, indubbiamente, da condannare.

Contestualmente, anche se ciò non rende di certo meno grave quanto è accaduto, ritengo opportuno specificare che il ragazzo in questione non risiede né vive più a Montefusco, essendosi trasferito da qualche anno, insieme alla famiglia, in un altro Comune".

“Abbiamo già provveduto a denunciare il tutto alle Autorità alle quali abbiamo anche indicato il profilo Instagram che ci è stato segnalato dai cittadini come quello appartenente al protagonista del video. Ci aspettiamo che si indaghi e si vada fino in fondo alla vicenda “-ha dichiarato il deputato Francesco Emilio Borrelli che domenica 28 maggio prenderà parte ad un’iniziativa promossa dal movimento animalista guidato da Enrico Rizzi e che partirà alle ore 11,30 da Piazza Castello a Montefusco.