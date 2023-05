Solofra, chiude di notte la galleria Monte Pergole: disagi in vista sul Raccordo Sull'Avellino-Salerno nuovi percorsi per baipassare il viadotto chiuso per lavori

Lavori in galleria, nuovo stop notturno alla viabilità all’interno del tunnel di Monnte Pergola a Solofra. Il provvedimento dell’Anas scatterà lunedì prossimo, 5 giugno, a partire dalle 22 e fino alle 6 del giorno successivo. Per la chiusura sarà predisposta la deviazione della circolazione lungo i percorsi alternativi, che interessato i territori di Solofra e Serino. Il tunnel del Monte Pergola in direzione Avellino resterà chiuso in entrambi i sensi di marcia per tutti gli utenti. L’uscita dei veicoli sarà pertanto deviata a Solofra con rientro allo svincolo di Serino, e viceversa, con il percorso alternativo, e segnaletica installata lungo la strada comunale via Panoramica e le strade provinciali 5 e 574. Un ulteriore percorso alternativo consigliato in direzione Avellino è quello con uscita allo svincolo di Montoro Sud, percorrendo le strade provinciali 90, 145 e 88 con immissione sulla strada statale 7/bis, in località Bellizzi Irpino-Avellino. I mezzi pesanti (superiori a 6,5 tonnellate o adibiti al trasporto merci infiammabili) diretti ad Avellino dovranno utilizzare il percorso autostradale A30 Caserta-Salerno e A16 Napoli-Canosa. La galleria Monte Pergola è interessata da uno dei più imponenti interventi di manutenzione dell’intera rete viaria nazionale per un investimento complessivo di 48 milioni di euro.