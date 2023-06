Istruzione e formazione: 18 studenti arianesi approdano in Spagna Docenti ed alunni coinvolti nell’iniziativa: occasione unica di crescita personale

Saranno ben 24 gli studenti dell’istituto d’istruzione superiore “De Gruttola” di Ariano Irpino, che, stanno partecipando al programma dell’unione europea nei settori dell’Istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. Destinazione Malaga e Siviglia. 18 alunni risiederanno in Spagna per un mese, mentre altri 6 si formeranno per ben 3 mesi.

Nel mese di luglio, invece, saranno 6 i docenti che si avvarranno di tale esperienza formativa per incrementare le proprie competenze e conoscenze digitali, didattiche innovative e strumenti utili, per facilitare, al rientro in classe, il conseguimento del successo formativo degli allievi.

Docenti ed alunni coinvolti nell’iniziativa sono convinti che si tratterà, dunque, di un’esperienza indimenticabile, con uno straordinario valore formativo, che resterà nel cuore e nei ricordi dei partecipanti per tutta la vita.

Come ha ricordato Antonio Petrillo, collaboratore del dirigente scolastico, “soprattutto se si è giovani, uscire dalla propria comfort zone si traduce, in effetti, quasi sempre in un’occasione unica di crescita personale”.

L’entusiasmo che ha preceduto la partenza era elevata, convinti tutti che il progetto offrirà a ciascuno la possibilità di migliorare una lingua studiata a scuola e contestualmente di sviluppare le competenze acquisite nel proprio indirizzo di studio.