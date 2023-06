Mercogliano, un murale per ricordare Roberto Bembo: "Sempre con noi" A Mercogliano la tre giorni per ricordare il giovanissimo morto a gennaio

Un murale per ricordare Roberto Bembo, il giovanissimo di Mercogliano morto lo scorso gennaio in tragiche circostanze. Nella serata di ieri, nel centro del comune alle falde del Partenio alle spalle della piscina comunale, è stato benedetto da Don Vitaliano Della Sala il murales commemorativo del giovane scomparso. L’evento, a cui ha fatto seguito la celebrazione di una santa messa, ha dato il via ad una tre giorni di tornei organizzati in suo onore presso il Mercurio Sporting dagli amici. Presente alla cerimonia di apertura della manifestazione anche il sindaco di Mercogliano, Vittorio D'Alessio che ha detto: "Siamo riuniti per ricordare e per far sentire forte alla famiglia il nostro sentimento di affetto ". La tre giorni di sport e ricordo rappresenta un momento di grande ritrovo per tantissimi giovani amici e conoscenti di Roberto. Il giovane irpino resta presenza indimenticata nel cuore di tanti. Molto toccante il momento della benedizione del murales, che è stato scoperto dal fratello e dalla sorella del giovane, accompagnato da un lungo applauso e da cori degli amici in suo onore. In tanti hanno indossato una maglietta con la scritta "Bembone", il nome con cui in tanti affettuosamente amavano chiamare Roberto. Striscioni e fumogeni hanno reso particolarmente toccante la cerimonia, che apre una tre giorni di affetto e riflessione nel ricordo del giovane, drammaticamente morto dopo essere stato accoltellato la mattina di capodanno.