Ariano, cunette ostruite e tombini intasati: strade a rischio allagamenti Situazione difficile in molte zone di Ariano dal centro alle periferie

Cunette ostruite e tombini intasati: strade a rischio allagamenti ovunque a causa della mancanza di manutenzione ordinaria. Situazione difficile in molte zone di Ariano dal centro, a partire da corso Vittorio Emanuele alle periferie. Molte anche le zone rurali, come Patierno, Vallone di Valle, Casone in forte sofferenza.

"Scarpate piene di vegetazione, alberi inclinati e rami sporgenti sulla sede stradale e che in caso di piogge, potrebbero costituire un serio pericolo alla circolazione stradale e pedonale, oltre a creare un restringimento della carreggiata."

La denuncia indirizzata alla provincia di Avellino e per conoscenza al comune e alla polizia municipale di Ariano Irpino arriva da Ettore Sommariva.

Le cunette, tombini e le zanelle dello scolo delle acque meteoriche sono completamente ostruite da terreno, rami secchi, vegetazione e fogliame, tanto da costituire una barriera al regolare deflusso delle stesse che poi si riversano inevitabilmente sulla sede stradale, tanto da costituire pericolo per la sicurezza stradale e pedonale, a seguito dei temporali di questi giorni, la strada si trasforma in un torrente d'acqua, in particolar modo al km 0 + 900 circa (bivio Strada Comunale Sterda).

Il manto stradale e completamente deteriorato e presenta deformazioni e buche sull'intera tratta viaria, di estremo pericolo alla circolazione veicolare e pedonale."

Sommariva sollecita un urgente sopralluogo da parte di chi di competenza a partire dall'ente proprietario della strada in questione.