Irpinia e Sannio in lutto: se ne va padre Raimondo, grande tifoso dell'Avellino Confratello di Padre Pio, originario di Montefredane e cittadino onorario di Apice

A marzo aveva celebrato il sessantesimo anniversario di sacerdozio. E da oltre mezzo secolo ha amministrato e valorizzato il convento di Sant'Antonio sulle colline di Apice. Padre Raimondo Aquino originario di Montefredane e da un anno cittadino onorario di Apice, il suo secondo paese appunto, per volontà del sindaco Angelo Pepe non c'è più.

Un'ischemia cerebrale non gli ha dato scampo e si è spento nel giorno di San Guglielmo patrono di Irpinia nel reparto di rianimazione del San Pio di Benevento. Solo ieri mattina di buon'ora preoccupati per non averlo visto già in chiesa a celebrare alle prime luci dell'alba un confratello è salito nella camera di padre Raimondo e lo ha trovato già agonizzante. I soccorsi immediati purtroppo non lo hanno strappato alla morte.

E la notizia della sua morte improvvisa, qualche ora più tardi, ha commosso numerose comunità al confine tra Sannio e Irpinia dove padre Raimondo per oltre mezzo secolo ha predicato la buona novella e celebrato messa per ogni occasione o ricorrenza.

Tutti tra Apice, Castel del Lago, Calvi, Bonito, Montecalvo Irpino, Pietradefusi, San Giorgio del Sannio che conoscevano e apprezzavano padre Raimondo detto o fratone per la sua contagiosa simpatia e la favella contadina e la profondità di animo e pensiero. Ma padre Raimondo è stato innanzitutto un grande e fedele tifoso del lupo, la sua seconda passione dopo Gesù Cristo e San Francesco. Tutto infatti lo ricordano con la radiolina accesa al seguito di processioni per seguire le partite dell'Avellino dai tempi d'oro della serie A ad oggi.

La salma di Padre Raimondo arriverà al convento di Sant'Antonio questa mattina e martedì pomeriggio alle 16 sarà celebrato il rito funebre.

