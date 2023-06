Ariano, auto in panne in contrada Torana: strada disastrata e ad alto rischio Una donna resta bloccata dopo lo scoppio di uno pneumatico

E' stato richiesto l'intervento della polizia municipale stamane per le condizioni disastrate in cui versa da fin troppo tempo ormai l'ultimo tratto di località Torana. Un'auto è rimasta in panne dopo aver forato una ruota.

L'indignazione di una residente: "Siamo davvero stanchi di questa situazione, non ce la facciamo più. E' diventato ormai davvero impossibile transitare e stamane sono rimasta addirittura bloccata con l'auto a causa dello scoppio di uno pneumatico."

La situazione è diventata esasperata ormai. "Sterpaglie, due macchine che non ce la fanno più a transitare, luci che non funzionano, canali dell'acqua ostruiti, randagi allo sbaraglio. Non ci facciamo mancare nulla. E' vergognoso."

Siamo alla fine della strada Torana, dimenticati da tutti. Credo sia giunto davvero il momento di fare qualcosa. Non possiamo assolutamente vivere in queste condizioni."