Riunione consulta comunale permanente attività produttive: ecco le proposte L'incontro si è tenuto della sala consiliare del comune di Ariano Irpino

Nella sala consiliare Giovanni Grasso del comune di Ariano Irpino, stamane si è riunita in base al vigente regolamento comunale, la consulta comunale permanente delle attività produttive, nominata con decreto sindacale numero 5 del 10 febbraio 2021 per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Mercati rionali - Determinazioni. "Renderlo definitivo a Cardito nel piano di zona ed in via sperimentale ancora per 1 anno ai Martiri.

2) Proposta dei rappresentanti delle associazioni presenti su orario chiusura locali alle 3,00 sia per il mese di luglio che agosto ztl su via D’Afflitto solo pomeriggio per i feriali in concomitanza con lavori dei cantieri e mattina e pomeriggio i giorni festivi. Proposta: senso unico a scendere per via Castello nel mese di agosto. E' quanto comunica in una nota Nicola Grasso, il quale ha annunciato che il delegato Andrea Melito si farà promotore di portare le relative questioni nella prossima riuniuone di giunta.