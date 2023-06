Ariano: bisce rinvenute davanti alla scuola nel piano di zona L'appello di un abitante del luogo

Serpenti innocui ma comunque fastidiosi nelle vicinanze della scuola materna ed elementare Gabriele Grasso, lato mensa in via quattro novembre ad Ariano Irpino. Si tratterebbe di bisce.

A segnalarla al nostro giornale un residente il quale sollecita una disinfestazione e derattizzazione nella zona, come pure nel rione Martiri recentemente sottoposto ad attività di bonifica in molte zone a partire dal quartiere ex casette asismiche.

Presenza di ratti segnalata anche in alcuni vicoli di via Annunziata. Non ci resta che girare la segnalazione al comune per le relative attività da svolgere di concerto con l'Asl.