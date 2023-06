Dramma povertà nelle aree interne: il modello emporio solidale approda ad Ariano In campo la caritas diocesano sotto la spinta del vescovo Sergio Melillo

Povertà in deciso aumento nelle aree interne come nel resto d’Italia, dove nel 2022 le persone che hanno chiesto aiuto a parrocchie o centri diocesani sono cresciute del 12,5%. In Irpinia, ad Ariano inaugurato un emporio solidale per far fronte alla grave emergenza. E' intitolato a Sant'Ottone Frangipane, il santo eremita amico dei poveri e ha sede nei locali del museo diocesano di via Annunziata.

Ha l’aspetto e il funzionamento di un vero e proprio esercizio commerciale, dalle somiglianze di un piccolo market. Si tratta della prima iniziativa di questo genere nelle aree interne dopo Mirabella Eclano che vede come protagonista la Caritas della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia.

Un modello in forte espansione su tutto il territorio nazionale rivolto ai bisogni di tante famiglie in difficoltà.

La distribuzione gratuita, riguarda beni di prima necessità, resi disponibili da donazioni o acquisti, tra i quali i beneficiari possono liberamente scegliere in base ai propri bisogni e ai propri gusti.

Si muovono in rete con altre realtà del territorio sul piano dell’approvvigionamento e/o rispetto alla individuazione e all’accompagnamento dei beneficiari, accanto al sostegno materiale, propongono, direttamente o indirettamente in partnership con altre realtà, servizi e percorsi di orientamento, formazione, inclusione e socializzazione.

Come avviene l'accesso agli empori

Nella maggior parte degli empori i beneficiari acquisiscono i beni utilizzando una tessera a punti, elettronica o manuale. Quello di Ariano Irpino è un punto di partenza. Saranno ora i sacerdoti ad illustrare nelle varie parrocchie le modalità di accesso.

Gli ultimi dati diffusi solo due giorni fa sono davvero allarmanti

La povertà in Italia è aumentata notevolmente. Nel 2022 sono cresciute del 12,5% le persone costrette a chiedere aiuto nei centri Caritas e parrocchie. Età media sotto i 50 anni e per lo più donne. Persone per lo più senza lavoro, che non riescono ad arrivare a fine mese, soprattutto a causa del caro bollette.

Ad Ariano Irpino in occasione dell'inaugurazione dell'emporio solidale Sant'Ottone Frangipane è giunto don Carmine Schiavone delegato regionale caritas Campania. A fare gli onori di casa il vescovo Sergio Melillo, insieme a don Marco Ulto direttore della caritas diocesana.

Ecco gli orari di apertura

Lunedì e martedì dalle 16.00 alle 19.00, mercoledì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 16.00 alle 19.00 e venerdì dalle 9.00 alle 12.00.