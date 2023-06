Ariano, troppe zanzare: programmato intervento di bonifica ambientale Le raccomandazioni all'utenza

Domani 30 giugno è programmato un intervento di disinfestazione sul territorio comunale. Il comune avvisa la cittadinanza che dalle ore 3.00 del giorno 30.06.2023 in poi verrà effettuato un intervento di disinfestazione adulticida, contro la zanzare e gli altri insetti tipici stagionali su tutto il territorio comunale.

L'intervento di bonifica ambientale sarà realizzato, come di consuetudine, da un'impresa incaricata dall'Asl.

Si raccomanda, in via precauzionale di tenere, in quelle ore, le finestre chiuse, non lasciare alimenti sui balconi, evitare di stendere i panni all'esterno, non circolare e fermarsi nelle aree trattate per tutto il periodo delle operazioni.

Per il mese di luglio sono stati programmati altri interventi di disinfestazione, derattizzazione, dei quali verrà data successiva comunicazione.