Ariano: quelle barriere inutili a protezione di una frana che non c'è Da anni posizionate all'ingresso della galleria Maddalena, direzione Napoli e mai più rimosse

Sono state posizionate alcuni anni fa per proteggere la statale 90 delle puglie all'imbocco della galleria Maddalena ad Ariano Irpino da una timida frana o meglio, piccolo scivolamento di terreno. Da allora, pur non essendo stato registrato più alcun movimento franoso, l'Anas non le ha più rimosse, anzi le ha addirittura dimenticate.

Stiamo parlando delle barriere di cemento, new jersey fastidiosissime e ad altissimo rischio incidenti. Se ne contano diversi fino ad oggi, fortunatamente non gravi.

Nei giorni scorsi la segnaletica stradale orizzontale si è colorata di giallo sull'asfalto me i pesanti blocchi sono sempre li a costituire un pericolo serie. A cosa aspetta l'Anas a rimuoverli, considerata la sua inutilità? Attendiamo una risposta.