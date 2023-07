Taglio dell'erba a metà lungo strade statali e provinciali: nessuno controlla Risultato? Cunette ancora più ostruite ed erbacce lasciate ovunque

Il taglio dell'erba lungo le strade statali e provinciali. Mai come quest'anno, un disastro ovunque. Un lavoro a metà che sta creando non pochi disagi soprattutto a chi risiede in pianura.

Bisognerebbe raccogliere quanto tagliato è ciò che viene riversato nelle cunette a tal punto da renderle ancora più ostruite. Viene rivolto un appello alla direzione Anas a vigilare sull'andamento di questi lavori.

La giusta osservazione da parte di un abitante di contrada Turco ad Ariano Irpino: "Esistono i sorveglianti? O consumano solo carburante? Non ci dimentichiamo che alla fine siamo sempre noi, cittadini onesti che paghiamo le tasse per dare lo stipendio a chi dovrebbe svolgere dignitosamente questi lavori e non lo fa."

Dopo nostre ripetute segnalazioni, per la verità anche da parte di altri colleghi, qualcosa è stato fatto lungo le strade ma in maniera superficiale e disordinata.

Per dirla in parole semplici: "Una piccola lavata di faccia. Una toccata e fuga, quasi per dire: siamo passati." Ma non funziona così. Allo stato attuale ci sono arterie che fanno davvero pena per non parlare delle condizioni del manto stradale aggravatesi soprattutto a seguito delle ultime piogge. Viene rivolto un appello urgente ad Anas e provincia ad effettuare un sopralluogo lungo le arterie di propria competenza per verificare tale stato di degrado e abbandono.