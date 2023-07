Ariano: l'incredibile e commovente salvataggio di un tasso Una storia bella da raccontare

Gli animali hanno un'anima. E ci sono le prove. Un tasso viene investito e resta ferito al centro della strada. Un suo simile si affanna a soccorrerlo, e soprattutto a metterlo in salvo per scongiurare un ulteriore investimento che potrebbe essere fatale per la bestiola.

La scena è stata ripresa, ed è diventata subito virale, da un automobilista in transito Peppino Modugno da sempre persona sensibile e amico degli animali il quale ha provveduto a metterlo in sicurezza per evitare che altre auto o camion potessero travolgerlo ulteriormente e ucciderlo.

"Era vivo, evidentemente solo stordito dopo il botto. Ha dell'incredibile la tenerezza con cui il tasso scampato all'investimento prova disperatamente a trascinare quello finito suo malgrado contro un veicolo. Qualche ora più tardi i due si sono dileguati. Sicuramente un buon segno. Quello ferito si sarebbe dunque salvato. E già questa è una gran bella notizia!.