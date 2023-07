Estate arianese, richiesta patrocinio ed eventuale contributo: c'è l'avviso Ecco tutte le informazioni utili

Si informa che il comune di Ariano Irpino ha pubblicato un avviso per la richiesta di patrocinio ed eventuale contributo per gli eventi e le manifestazioni dell’estate arianese 2023. Tale avviso ha la durata di 15 giorni dalla pubblicazione. Tutte le associazioni che vogliano rientrare nel programma degli eventi dell’estate Arianese 2023 dovranno presentare, tramite formale richiesta, la loro proposta progettuale.

La valutazione per il patrocinio o per eventuale contributo, verrà fatta tenendo conto del nuovo regolamento comunale che disciplina la materia dei contributi e patrocini. Tale regolamento può essere scaricato e consultato sul sito del comune.

Le richieste che non arriveranno entro la data stabilita, avranno la possibilità di svolgere l’evento ma non rientreranno nel cartellone dell’estate arianese. L’avviso per il patrocinio ed eventuale contributo per le manifestazioni dell’estate Arianese è consultabile sul sito del Comune.