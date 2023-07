Pugilato, Aziz è medaglia d'oro: Montoro in festa Il pugile: sono contentissimo ora si lavora per l'oro Olimpico

Aziz Abbes Mouhiidine, domina la Finale dei pesi massimi a Cracovia e si aggiudica la medaglia d’oro nella boxe ai Giochi Europei 2023. Il pugile irpino stupisce tutti e chiede in diretta Tv la mano a Carlotta Paoletti, la sua fidanzata (e compagna di squadra in Nazionale). Emozione e gioia in diretta tra vittoria e proposta di matrimonio grazie ad Aziz Abbes Mouhiidine, il boxeur di Montoro in provincia di Avellino , che ha dominato la Finale dei pesi massimi a Cracovia e si è aggiudicato la medaglia d’oro. Nella finale della categoria - 92 kg alla Nowy Targ Arena il pugile azzurro, già certo della qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 grazie alla vittoria ottenuta in semifinale contro il polacco Mateusz Bereznicki, ha battuto 5-0 l’irlandese Jack Marley.

"Sono contentissimo - ha dichiarato Mouhiidine - ieri è stato il giorno più bello della mia vita perché ho preso il pass olimpico e oggi è il secondo perché mi sono laureato ancora una volta campione d’Europa. Ora la strada per Parigi è tracciata: lavoreremo tanto per vincere l'oro olimpico".

Aziz era opposto oggi all’irlandese Jack Marley su cui si è imposto ai punti con un 30-27 vincente. Venerdì, a Cracovia, vincendo 5-0 ai punti contro il polacco Mateusz Bereznicki, il boxeur nato a Solofra si era qualificato alla finale degli Europei (categoria 92 kg). Un risultato che gli è valso il via per la Francia.