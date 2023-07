Mercogliano, isola pedonale a Viale San Modestino: "Rilanciamo il commercio" Da oggi fino al 3 settembre stop alle auto all'ombra dei platani

Via all'isola pedonale nei weekend d'estate lungo viale san Modestino a Mercogliano. Il provvedimento sarà in vigore da oggi fino al 3 settembre, tutte le domeniche e i festivi.

Dalle 17 alle 22 la possibilità di godersi passeggiate all’ombra dei platani. “Un’opportunità per rilanciare il commercio locale e il turismo - commenta il sindaco Vittorio D’Alessio - Partiamo in sordina ma da settimana prossima ci saranno lungo il viale anche eventi per i bambini, musica e artisti di strada. Lo facciamo anche con la collaborazione dei commercianti e speriamo davvero di creare una bella atmosfera”.

Proprio i commercianti sperano ora in un cambio di passo. “E' un inizio, certo, ma ora bisogna riempire questa isola con contenuti ed eventi perchè noi vogliamo tornare a respirare dopo gli anni bui del Covid”.

I primi turisti e i mercoglianesi che incontriamo lungo il viale nel primo giorno del provvedimento apprezzano: “Le pedonalizzazioni sono sempre qualcosa di positivo, specie in estate fare a meno dell'auto respirare un po' di aria migliorare non può fare che bene. A Mercogliano abbiamo un potenziale turistico di valore importante che però va sfruttato decisamente meglio, speriamo di intraprendere una nuova strada”.