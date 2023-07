Rievocazione sacre spine: ecco il regolamento per la scelta del re e regina L'evento storico del dono di Carlo D'Angiò alla città del tricolle

L'Associazione per la Rievocazione Storica del Dono delle "Sante" Spine di Ariano Irpino organizza la XXVII edizione della rievocazione nei giorni 11-12-13 agosto 2023. La partecipazione all'Evento come figuranti è aperta a tutti i cittadini che intendono dare un contributo concreto.

Per la scelta dei figuranti di Re e Regina, al fine di consentire un'ampia partecipazione senza esclusione preventiva di alcuno, è richiesta una adesione che inizierà il 1 luglio 2023 e tenninerà il 15 luglio 2023.

Le domande per la partecipazione alle selezioni debbono essere inviate entro e non oltre il 15 luglio 2023, esclusivamente al seguente indirizzo: info@santespine.it

Le domande debbono contenere le generalità complete, specificando l'altezza senza calcolare le scarpe, ed un recapito telefonico.

Alla domanda vanno allegate due fotografie recenti (un primo piano e una figura intera) e la copia del documento d'identità.

La selezione avverrà tramite valutazione da parte della commissione presente, presso la sede dell'associazione, situata in via R. D'Afflitto, 16 (ex chiesa Sant'Andrea).

La scelta sarà operata da una giuria composta da 5 membri di cui: 1 membro dell'associazione Sante Spine, 1 delegato dell'amministrazione comunale, 1 esperto di moda, 1 hair stylist e 1 giornalista. Le decisioni della giuria sono inappellabili e definitive.

Saranno eletti Re e Regina i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Sarà formata una graduatoria da utilizzare in caso di rinunzia e/o di impedimento degli eletti. Ogni membro della giuria può esprimere un voto da 6 a 10 per ogni singolo candidato.

Gli eletti accettano di garantire la propria presenza nei giorni 12 e 27 agosto 2023 per tutta la durata della manifestazione secondo le esigenze dettate dall'associazione organizzatrice. Nel caso di impossibilità dichiarata a partecipare saranno presi in considerazione i candidati in ordine di posizione in graduatoria.

La partecipazione alla selezione ed eventualmente all'evento è a titolo gratuito e non sarà corrisposto alcun compenso o rimborso spese ai partecipanti ed ai due prescelti.

Requisiti richiesti per la figura del Re: sesso: maschile, età: compresa preferibilmente tra i 40 ed i 50 anni; capelli e barba: intonsi.

Requisiti richiesti per la figura della Regina: sesso: femminile, età: compresa preferibilmente tra i 18 ed i 25 anni; capelli: lunghi, mori o castani.