Furti ad Ariano, Tiso: "Deliberare subito, protocollo controllo di vicinato" Appello all'amministrazione comunale

Di fronte all’ennesima escalation dei furti nelle zone rurali della città ad Ariano Irpino, a partire da contrada Orneta, si regostra una nuova presa di posizione del patto civico sotto la spinta del consigliere comunale Daniele Tiso.

"Fin dal dicembre 2020 il Patto Civico per Ariano ha proposto in consiglio comunale, di concerto con la prefettura, l’adesione al protocollo “Controllo di Vicinato”, volto a prevenire, con l’aiuto fondamentale dei cittadini, fenomeni di questo tipo. L’amministrazione Comunale dapprima inserì tale proposta nelle sue dichiarazioni programmatiche, ma poi se ne dimenticò, e in due occasioni (30.11.2021 e 19.12.2022) la bocciò in consiglio comunale.

A motivare la bocciatura fu espressa l’intenzione di affidarsi ad una rete di videosorveglianza, la cui installazione fu presentata (sia nel 2021 che nel 2022) come imminente.

Continuiamo a ritenere opportuno e fondamentale che accanto alla predisposizione di una adeguata videosorveglianza (misura comunque utile, anche ad altri fini, ma solo se si attua veramente, e non se viene solo di tanto in tanto annunciata)) si formalizzi finalmente l’adesione al protocollo “Controllo di Vicinato”, che continua a dare buoni risultati ovunque, e che ha il grande vantaggio di prevenire il fenomeno (attraverso l’allerta lanciata dai cittadini alle forze dell’ordine) e non semplicemente di “registrarlo” (come fanno, per loro stessa natura, le telecamere).

Chiediamo pertanto ancora una volta all’amministrazione comunale di tener fede agli impegni presi in sede di dichiarazioni programmatiche e alle sollecitazioni del Prefetto, e deliberare immediatamente l’adesione al protocollo “Controllo di Vicinato”, oltre che l’installazione della tanto agognata rete di videosorveglianza.

La lotta a questo fenomeno, molto avvertito da tutti i cittadini, va fatta con atti concreti e preventivi, e non con proclami postumi e sempre destinati a rimanere sulla carta."