Ariano: esalazioni maleodoranti dalle grate davanti alle attività commerciali Appello urgente al comune dal popoloso rione Cardito ad intervenire al più presto

Sta diventando davvero insopportabile la situazione nel rione Cardito parliamo in modo particolare della zona che va dai palazzi Scoppettuolo per intenderci al carcere Campanello, in modo particolare nei pressi dell'incrocio di via Fontanangelica. L'aria in questa zona è diventata irrespirabile a causa degli odori nauseabondi che fuoriescono dalle varie grate ai bordi della statale 90 delle puglie. L'aria malsana si infiltra nelle abitazioni e attività commerciali. Vi è un serio problema igienico sanitario da risolvere al più presto.

La causa di tutto ciò è da ricercarsi, probabilmente, ma non siamo noi tecnici per poterlo stabilire, nella rottura di alcune tubazioni della fogna nera che fanno finire i liquami nelle condotte della fogna bianca causando l’odore nauseabondo.

Sollecitati interventi di pulizia e lavaggio delle griglie e relativo espurgo, o se necessario ma forse chiediamo troppo, una video ispezione per mappare le condotte e comprendere le origini dei cattivi odori. Stesso discorso sulla strada panoramica dove da uno dei muraglioni nei pressi di alcune palazzine è ben visibile la fuoriuscita di liquami fognari.