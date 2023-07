Protezione civile flumerese: partito il campo scuola ad Ariano Esperienza formativa per circa trenta ragazzi

"I nostri ragazzi del campo scuola 2023. Anch’io sono la protezione civile Regione Campania. Montaggio tende e brandine. Tutti bravissimi. Domani inizia il programma formativo. Vi aspettiamo per festeggiare con un brindisi i nostri 30 anni di Flumerese."

Ne parla con orgoglio il presidente Francesco Giacobbe, che insieme al suo team di volontari ha dato l'avvio stamane all'affascinante campo scuola, per la prima volta ad Ariano Irpino.

L'iniziativa che si concluderà domenica prossima vedrà un ricco programma altamente formativo con la presenza di diversi esperti nell'ambito di diverse istituzioni.

Entusiasmo anche da parte dei genitori, che hanno accompagnato stamane dall'Irpinia e dal Sannio i propri figli nella location di contrada Casone, sede operativa della protezione civile flumerese.

Un giorno speciale reso ancora più importante dalla concomitanza di un grande evento. Esattamente 30 anni fa muoveva i primi passi la protezione civile flumerese diventata oggi una realtà collaudata in Campania e apprezzata da tutti per la grande operatività sul territorio, grazie al dinamismo e alla caparbietà del presidente Francesco Giacobbe. Volontari sempre pronti in caso di calamitàe gravi sìtuazioni di emergenza. Non si contano gli interventi in Campania e fuori regione. Trent'anni che sanno di leggenda.