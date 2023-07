Ariano: 107 anni e non sentirli, Maddalena recita ancora poesie E' lei la donna più longeva del tricolle

Come lei nel corso degli anni vi fu solo Maria Caso a raggiungere un traguardo così longevo ad Ariano e in Irpinia. Oggi ad imitarla e diventare la regina in assoluto della città tra le più venerande in Campania dopo la nonnina dei record Laurina Sangenito a Sturno con i suoi invidiabili 112 anni c'è Maddalena Grasso, 107 anni, ben portati, lucidissima e ancora autonoma nelle sue cose giornaliere.

Una guerriera nel vero senso della parola che ha superato la pandemia negli anni scorsi, senza neppure vaccinarsi e ben assistita del suo medico di fiducia Annamaria Grasso.

Ha visto guerre, terremoti e carestia affidandosi sempre e solo a Dio nella sua lunga vita. Appassionata profondamente del poeta Pietro Paolo Parzanese non poteva mancare una sua poesia in questa giornata straordinaria.

A farle visita nel giorno dei suoi 106 anni nell'abitazione di via Nazionale, il sindaco Enrico Franza insieme all'assessore Toni La Braca:

"Siamo davvero emozionati e stupiti nell'ammirare una donna così piena di vitalità. E' un giorno straordinario, unico e di immensa gioia. A Maddalena l'augurio da parte dell'amministrazione e dell'intera città."