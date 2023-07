Ariano: Franza e Blundo al campo scuola della protezione civile Visita del vicario diocesano del vescovo e del sindaco insieme all'assessore La Braca

Si fa sempre più intenso e ricco di contenuti ogni giorno il campo scuola estivo della protezione civile nell'area del centro fieristico della comunità montana ufita dove ha sede da oltre un anno l'associazione flumerese impegno e solidarietà guidata dal presidente Francesco Giacobbe. Un'esperienza formativa che sta affascinando sempre di più gli oltre 30 partecipanti.

Un progetto rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 10 e i 16 anni, che stanno prendendo parte ad attività ludico-ricreative finalizzate all'apprendimento delle pratiche di protezione civile.

"Non conoscevamo questa bella realtà e un luogo così accogliente e ben strutturato - hanno detto Blundo, Franza e La Braca - una grande risorsa per tutto il territorio. Ed è bello vedere anche una sinergia che ci auguriamo possa rafforzarsi sempre di più anche con le altre associazioni della città. Come pure, significativa è la grande attenzione e partecipazione attiva dei bambini e dei ragazzi che rappresentano il futuro. Complimenti al presidente Giacobbe e a tutti i volontari che ci auguriamo, dopo questa esperienza possano rafforzarsi ulteriormente."

L'iniziativa, denominata "Anch'io sono la protezione civile" e promossa dal dipartimento nazionale di protezione civile, individua il gioco quale modalità didattica per dialogare con i ragazzi e favorire tra loro dinamiche di confronto, di scambio, di crescita. Divertimento e formazione sono le parole chiave dei campi scuola, che offrono attività ludiche, ma anche un fitto programma didattico dedicato alla conoscenza del sistema di protezione civile, dei rischi naturali ai quali i territori sono esposti anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici nonché dei piani comunali di protezione civile.

Ed è ciò che sta accadendo ad Ariano, dove c'è stato anche il coinvolgimento degli animatori dell'oratorio Madonna di Fatima e dalla Baronia grazie al talento e alla bravura di Antonio Rauseo da Scampitella la valorizzazione delle tradizioni locali attraverso il suono allegro dell'organetto.