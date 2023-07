Ariano, nuovo guasto ad una condotta idrica: ecco come si è svegliata la città Le immagini della fuoriuscita di acqua nel popoloso Piano di Zona

Il piano di zona, popoloso rione di Cardito ad Ariano Irpino si è svegliato stamane con una consistente perdita di acqua. Il guasto sotto l'asfalto all'altezza del nido della scuola Gabriele Grasso nei pressi dell'imbocco di via IV novembre, di fronte alla sede del sindacato nazionale inquilini Assocasa.

Sono stati i residenti ad allertare l'alto calore servizi che per la verità è giunta sul posto con un reperibile immediatamente per un primo sopralluogo al fine di poter disporre l'interventi di riparazione.

L'acqua che fortunatamente si è riversata gran parte in una grata non ostruita è arrivata fino a contrada Viggiano. La rottura ha riguardato una condotta di quelle non obsolete.

Possibili disagi si potranno verificare nella zona a seguito della chiusura che si renderà necessaria per consentire le operazioni di scavo e riparazione della tubazione.